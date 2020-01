Montserrat Oliver “tenía miedo” cuando asumió su orientación sexual

La modelo temía perder trabajos por la “doble moral” que existe en el medio.

Montserrat Oliver narra cómo fue para ella decidir salir del clóset, tenía miedo, sobre todo por su trabajo, temía que las compañías ya no la contrataran, pues había mucha doble moral en el medio.

“Tenía miedo porque vivo del medio y no quería que las marcas no se quisieran identificar conmigo”, dijo Montserrat en su canal de YouTube. También lo hizo por no perjudicar a su familia, a sus sobrinos: “Yo soy persona pública, y de todo se entera todo el mundo y no me gusta perjudicar a la gente”.

Cuando todavía la modelo y conductora prefería vivir sus preferencias en las sombras, su madre se dio cuenta sin que ella se lo confesara: “Cuando yo andaba con Yolanda, mi mamá fue a visitarme a mi departamento y me dijo: ‘Tú eres mi hija tan perfecta, cómo te adoro’ y yo le dije: ‘Ay mami no soy tan perfecta como tú crees que soy’, y me contestó: ‘Yo sé lo que pasa, y aún así te adoro, eres perfecta para mí’, y yo casi lloro”.

Recientemente se publicó que Montserrat y su novia Yaya decidieron contraer matrimonio, y la fotógrafa eslovena mostró el hermoso diamante de compromiso que le entregara su prometida.