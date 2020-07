Muere a los 30 años estrella de cine y tv japonés Haruma Miura

El actor fue encontrado inconsciente en su casa en Tokio el sábado, y murió minutos después en el hospital.

Haruma Miura, un popular actor japonés conocido por sus papeles en las películas de Attack on Titan y Kimi ni Todoke, murió a la edad de 30 años, según Kyodo News y otros diarios locales.

El actor fue encontrado en su casa de Tokio el sábado y luego fue declarado muerto al llegar a un hospital. Las fuentes de investigación y la policía creen que Miura murió por suicidio, aunque la causa de la muerte no ha sido confirmada oficialmente.

La compañía de representación, Amuse Inc., dijo en un comunicado a Kyodo News que están esperando más detalles.

“Para los fans y las personas interesadas, nos disculpamos por la preocupación y los inconvenientes causados, pero en cuanto a los detalles, aún estamos confirmando y le informaremos una vez más”, escribió Amuse Inc.

Miura comenzó su carrera como actor en 1997 en el drama televisivo de la NHK Agri, y obtuvo su primer papel principal en 2006 en la película Catch a Wave.

Luego tuvo un papel importante en películas como Kimi ni Todoke en 2010, Tokyo Park en 2011, dos películas de Attack on Titan y Little Nights, Little Love en 2019.

Miura también continuó activo en televisión, protagonizando recientemente Yonimo Kimyona Monogatari Haru no Tokubetsu-hen, en Fuji TV y Gift of Fire, en NHK.