Muere el rapero Drakeo the Ruler, tras ser apuñalado durante concierto

El cantante de 28 años se involucró en un altercado en el backstage, según testigos…

El rapero estadounidense Drakeo the Ruler, cuyo nombre real es Darrell Caldwell, falleció este domingo 19 de diciembre, en el backstage del concierto Once Upon a Time, en Los Angeles, tras ser puñalado.

De acuerdo con la revista Variety, el incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. y Drakeo fue trasladado al hospital en estado crítico.

Según testigos hubo un altercado en la parte detrás del escenario.

Más detalles sobre qué pasó aún están siendo investigados.

Por respeto a los involucrados y en coordinación con las autoridades locales, los artistas y organizadores decidieron no seguir adelante con los conciertos, por lo que el festival terminó una hora antes”.