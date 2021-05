Naomi Campbell da más detalles sobre el nacimiento de su hija

La modelo de 51 años aún no ha revelado el nombre de la bebé, pero ha compartido una foto de su nueva bendición.

Naomi Campbell está dando más detalles sobre el nacimiento de su hija. La modelo de 51 años aún no ha revelado el nombre de la bebé, pero ha compartido una foto de su nueva bendición, aunque no ha aclarado si se trata de la niña.

Recientemente ella dijo en su programa de YouTube, No Filter: “La música es como … En los momentos más especiales, ya sabes, me acabo de convertir en madre, estaba escuchando a Bob Marley. Son mis raíces, ¿sabes? Son mis raíces”, comentó.

Naomi anunció la llegada de su bebé en su Instagram la semana pasada.

“Un pequeño milagro me eligió para ser su madre”, escribió. “Me siento honrada de tener esa alma bondadosa en mi vida, no tengo palabras para describir este largo vínculo que compartiré contigo, mi ángel. No hay amor más grande”.

Naomi cumplió 51 años el 22 de mayo, y este año su cumpleaños fue diferente gracias a su nuevo regalito. Ella compartió una foto de la bebé, diciendo: “Agradecida y bendecida”.

Varias celebridades se fueron a la sección de comentarios para felicitar y elogiar la hermosura: “Oh, Dios mío, simplemente perfecta”, dijo Viola Davis.

“Linda”, comentó Uzu Aduba.

“Ahí está. El mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos”, señaló Andy Cohen.