Naomi Campbell se ha convertido en madre a la edad de 50 años

La supermodelo ha dado la noticia de su maternidad a través de sus redes sociales.

Naomi Campbell se ha convertido en madre por primera vez a sus 50 años de edad. La supermodelo británica compartió la noticia el martes en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de su mano sosteniendo un pie de bebé.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande”, escribió al pie de la imagen.

En 2017, Campbell habló sobre su deseo de ser madre y dijo: “Como está la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”.

La modelo no ha revelado quien es el padre de la criatura, y si es resultado de un óvulo suyo o de alguna donante.