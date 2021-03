Natalia Téllez critica a Horacio Villalobos y él le replica

Téllez se pronunció en contra de la discriminación hacia las mujeres transexuales, y acusó a Villalobos de haberlo hecho.

Natalia Téllez se pronunció en contra de la discriminación hacia las mujeres transexuales, criticando a Horacio Villalobos tras un problema que tuvo con Alejandra Bogue, pues aseguró que ella fue víctima de maltrato psicológico con visos de transfobia.

Ante estos comentarios, Villalobos no se quedó callado y aclaró la situación; dijo que desde siempre ha defendido la diversidad y ha luchado contra la homofobia y transfobia.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad. Y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado. Al igual como lo hice en las distintas giras que hicimos juntos en ‘Desde Gayola’. A las pruebas me remito”, dijo Villalobos.

Explicó que cuando trabajó con Alejandra Bogue –mujer trans– en La Bogue de Telehit, él la defendió de muchas agresiones. Sin embargo, después no se llevaron bien. La relación terminó.

“Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ‘transfóbico’ como lo afirmas”, indicó el conductor; agregó que desde hace años no habla de ella, pero que Alejandra lo “sigue atacando”.

“Infórmate antes. Podría pensar que tus ‘dichos’ son producto de homofóbia hacia mi persona, incluidos por tu amistad por alguien que traicionó mi confianza y mi amistad”, resaltó Horacio Villalobos etiquetando a Natalia Téllez.