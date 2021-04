Natalie Portman protagonizará la película de HBO ‘The Days of Abandonment’

La actriz interpretará a una mujer que tiene que mantenerse enérgica y serena después de ser abandonada por su marido.

La actriz de Hollywood Natalie Portman tendrá una apretada agenda de filmaciones este año, ya que HBO anunció que la actriz israelí de 39 años será vista en un papel importante en una próxima película, ‘The Days of Abandonment’ (Los días del abandono).

La actriz de Black Swan interpretará a una mujer Tess que tiene que mantenerse enérgica y serena después de que su matrimonio llega a una abrupta conclusión.

La película ‘The Days of Abandonment’ es especial para Natalie Portman, ya que la actriz ganadora del Oscar también será productora ejecutiva del largometraje, además de actuar en la película.

La película ha sido adaptada de la novela más vendida de Elena Ferrante por la escritora y directora Maggie Betts.

Tess, interpretada por Natalie, es una mujer que abandona sus grandes sueños por una vida matrimonial estable, pero desafortunadamente es abandonada por su esposo, el abandono que arroja a su pequeño mundo en completo desorden.

Además , Natalie Portman también estará ocupada con su próxima serie de televisión Lady In The Lake, junto a Lupita Nyong’o. Además, la actriz de Lucy in the Sky también protagonizará Thor: Love and Thunder de Taika Waititi, cuyo estreno está previsto para el próximo año.