Viola Davis habla de ser un “sobrante” en Hollywood

La actriz considera que es difícil que haya peículas que encajen en los roles preestablecidos para los afroamericanos.

La actriz estadounidense Viola Davis se mostró sincera acerca de ser un “sobrante” en la industria del entretenimiento de Hollywood.

La actriz ofreció una entrevista para Variety’s Awards Circuit Podcast.

Allí fue citada diciendo: “Es tan difícil hacer películas que no encajen en una determinada caja de cómo nos ven a los afroamericanos. La inclusividad no puede ser un hashtag ”.

“Tienes que escribir roles para personas de color que sean culturalmente específicos, eso es tan pensado como los roles de nuestras contrapartes blancas, para llegar al punto de excelencia, para que podamos ser considerados para premios. Pero mucho tiempo con la inclusión, es un segundo pensamiento. Somos las sobras”.

“La única razón por la que estoy batiendo récords es porque nadie más ha sido reconocido. Ese “honor” es una especie de honor limitado. El problema está en el negocio de la realización de películas en sí, no en los premios. No se puede nominar a nadie para los premios si no se están haciendo películas “.