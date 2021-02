Natalie Portman recuerda a Mike Nichols como el “único mentor mayor” que no le daba miedo

“No había en él nada, nada, nada allí excepto que él te viera como un ser humano creativo, interesante y talentoso”.

Natalie Portman ha recordado al difunto director Mike Nichols como el “único mentor mayor” que no le daba miedo.

La estrella de Thor: Love and Thunder se asoció con Mike (quien murió en 2014) en el programa de teatro The Seagull y en la película de 2004 Closer. Y rindiendo homenaje a Nichols en una nueva biografía escrita por Mark Harris, Natalie dijo que su tiempo con el director fue diferente de sus experiencias anteriores en Hollywood.

“(Él era) el único hombre mayor que me guió sin que nunca hubiera un elemento raro”, dijo. “Creo que era un feminista genuino. No había nada, nada, nada allí excepto que él te viera como un ser humano creativo, interesante y talentoso. Es la calidad más rara y fina, y no muchos directores de su generación la tenían ”.

En una escena de Closer, el personaje de Natalie tiene que realizar un striptease frente a Clive Owen.

Sin embargo, la estrella de la pantalla rindió homenaje a Nichols por ser “cuidadoso y protector”, particularmente con esa escena, y estaba “feliz de eliminar parte de la desnudez”, a pedido de ella.

“Él quería ver mi trasero desnudo menos de lo que mi padre querría”, compartió Natalie.

“Lo que hizo por mí …” sonrió. “Dios, ¿podría tener la capacidad de ofrecer ese tipo de tutoría y orientación a otra persona?”