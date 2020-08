Niall Horan se cae cuando salía de un bar pasado de copas

El cantante se lastimó el pie cuando cayó al salir precipitadamente del lugar, tras estar bebiendo cerveza.

Niall Horan sufrió una fuerte caída cuando salía precipitadamente de un bar donde estuvo bebiendo algunas cervezas, y como resultado se lesionó su pie izquierdo.

El ex integrante de One Direction se encontraba con un grupo de amigos tomándose unas cervezas en un bar, cuando un primo suyo salió y él corrió para alcanzarlo tropezando con un bordillo y cayó violentamente al suelo, lastimándose el pie izquierdo.

El mismo cantante a través de un video que publicó en Instagram comentó: “Me gustaría de verdad enseñarles cómo lo tengo, pero está bastante feo. Creo que me había bebido unas seis cervezas cuando tuve el accidente. Me he reventado los ligamentos del pie izquierdo y tengo el pie amoratado”.

Niall Horan está guardando reposo en casa, esperando a que la lesión desaparezca, algo que llevará varios días.