Sherlyn consideró no ponerle vacunas a su hijo André

Sherlyn comentó cómo le fue a su hijo André con las vacunas, y confesó que en un momento ella pensó en no hacerlo para evitar que su bebé llorara y sufriera.

La actriz compartió en redes la experiencia con la primera vacunación de André: “Ahora sí deséenle suerte a André porque ahí van las vacunas. Una va pinchada en la piernita y la otra va tomada”.

Luego comentó: “Me preguntaron mucho que cómo le fue a este bombón, y les tengo que confesar que estaba pensando seriamente en hacerme la pinta con las vacunas porque no quería que le doliera, pero después me acordé que hay un montón de enfermedades que regresan por no ponerle las vacunas a los niños, así que dije no. Ahorita no está el tiempo para andar arriesgando a nadie. Respeto muchísimo a los antivacunas, pero por algo están ahí los médicos trabajando, y hay que confiar en ellos”.