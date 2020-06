El actor, tuvo que rodar sin ropa cuando tenía 17 años, y confiesa que fue “bastante intimidante”.

El actor Nicholas Hoult ya no quiere rodar escenas de desnudos.

En una entrevista con la revista GQ Hype, Nicholas, quien se desnudó frente a la cámara por primera vez cuando solo tenía 17 años en el programa de televisión “Skins”, habló sobre un encuentro incómodo con un pony Shetland mientras filmaba “True History Of The Kelly Gang” , según informa Female First.

“En mi mente, estoy como, ‘Este pony acaba de ser atraído aquí con una zanahoria. Estoy sentado aquí desnudo. Me está mirando como si fuera un sabroso aperitivo. Me congelé’ … me gustaría dejar de tener que desnudarme en el trabajo”.

Según Nicholas, contratar a un coordinador de intimidad en proyectos ayuda mucho.

Al compartir su experiencia de trabajar en la serie dramática de comedia, “The Great”, Nicholas dijo: “Tuvimos algunos coordinadores de intimidad que vinieron y ayudaron con eso, lo cual es una gran cosa”. Este es el primer trabajo en el que he tenido eso y es un cambio muy positivo en la industria. Es casi como tener un especialista en el tema”.

“Se asegura de que todos se sientan cómodos en términos de lo que está sucediendo y los acuerdos de lo que puede suceder, pero también lo coreografían de una manera que tenga sentido para la historia y lo que está tratando de contar”.

Desnudarse para “Skins” fue mucho más incómodo y “aterrador” para él.

Él dijo: “En ese entonces, era un niño haciendo un trabajo, y lo había hecho durante mucho tiempo en ese momento, pero también te encuentras en una posiciín extraña”…

“No es que hayan sido malas experiencias ni nada … pero piensas: ‘Solo haz esto lo más rápido posible para que pueda estar cómodo nuevamente y continuar con la parte de la actuación que me gusta’. Muchos tipos de actuación son bastante aterradores.”