Megan Fox dice que Hollywood es “implacablemente misógina”

La actriz abordó los rumores de su maltrato por parte de los directores Michael Bay y Steven Spielberg.

La actriz Megan Fox criticó a Hollywood por ser “implacablemente misógina”, al hablar acerca de que supuestamente fue maltratada y sexualizada inicialmente en su carrera.

Megan recurrió a Instagram para compartir una nota que aclaraba algunas de las historias que han estado surgiendo sobre la etapa inicial de su carrera, informa el Daily Mail.

“Por favor, escúchenme cuando agradezco por el apoyo. Pero estos casos específicos fueron intrascendentes en un largo y arduo viaje a lo largo del cual he soportado algunas experiencias realmente desgarradoras en una industria despiadadamente misógina “, escribió.

Fox abordó los rumores de su maltrato por parte de los directores Michael Bay y Steven Spielberg.

Al hablar sobre el momento en que Bay le pidió que usara un bikini y bailara bajo una cascada en “Bad Boys II”, Fox escribió: “Tenía alrededor de 15 o 16 años cuando era extra en” Bad Boys II “. Hay varias entrevistas en las que compartí la anécdota de ser elegida para la escena y las conversaciones que tuvieron lugar en torno a ella. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hice una audición para “Transformers” tenía 19 o 20 años”.

Continuó describiendo su experiencia audicionando para “Transformers” mientras respondía a los fanáticos que compartieron que se aprovecharon de ella.

“Trabajé” fingiendo saber cómo sujetar una llave inglesa en uno de los Ferrari de Michael durante una de las escenas de audición. Fue en el estacionamiento del estudio Platinum Dunes, había varios otros miembros delequipo y empleados presentes y en ningún momento me desnudé ni nada similar. Entonces, en lo que respecta a esta historia de audición en particular, no tenía menos edad en ese momento y no estaba obligada a ‘lavar’ o trabajar en los automóviles de alguien de una manera que fuera ajena al guión real.

“Espero que cualquier opinión que se forme en torno a estos episodios al menos sea encajada en los eventos. Cuando se trata de mis experiencias directas con Michael y Steven, nunca fui agredida ni atacada en una manera sexual ”, agregó.

“Estoy agradecida con todos ustedes que son lo suficientemente valientes como para hablar y estoy agradecido con todos ustedes que se están encargando de apoyar, elevar y brindar consuelo a aquellos que han sido perjudicados por una violencia y toxicidad paradigma social “, dijo mientras terminaba su nota.

Su publicación se produjo después de que los fanáticos salieron a apoyarla después de que una entrevista de 2009 con Jimmy Kimmel reapareciera en Twitter y se volviera viral.

En la entrevista, Fox había compartido una historia inquietante sobre ser sexualizada en una película de Michael Bay cuando tenía solo 15 años. En lugar de llamar la atención sobre la cultura problemática, Kimmel, ahora de 52 años, hizo una broma sobre su sexualidad adolescente.