Geri Horner ha adoptado a un pony

La cantante e 47 años mostró feliz en su cuenta de Instagram su nueva mascota, un pony rescatado.

La cantante Geri Horner ha adoptado un pony. La estrella de Spice Girls, de 47 años, que está casada con el jefe de Fórmula Uno de la escudería Red Bull, Christian Horner, reveló a través de Instagram que adoptó un pony rescatado llamado Zebi.

Junto a una fotografía de ella y Zebi, Geri, quien tiene dos hijos: Bluebell, de 14 años, con su ex pareja Sacha Gervasi y Montague, de tres, con Christian, escribió: “¡Hola! Este es Zebi. Muy amable. Es un pony rescatado. Lo he adoptado.) “

Geri tiene un millón de seguidores en Instagram, y a menudo usa la plataforma para compartir fotos para expresar su amor por los animales.

También está feliz de darles a los fanáticos una visión detrás de escena de su vida familiar a través de Instagram.

A pesar de esto, Geri, quien se casó con Christian en 2015, previamente confesó que casarse fue una de las cosas más aterradoras que haya hecho.

Cuando se le preguntó sobre lo más valiente que hizo, dijo: “Es entre casarse y tener un bebé. Lo más valiente es lo más hermoso”.

“Cuando hago algo que está fuera de mi zona de confort, me siento fantástica. Tengo miedo todo el tiempo, pero rezo y me vuelvo valiente. No significa que no tenga miedo”.