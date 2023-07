Nicki Minaj quiere ayudar a adolescente que m4tó al agresor de su madre

La cantante se conmovió con la historia del chico de 14 años…

Nicki Minaj se ha sentido conmovida por la noticia de un adolescente de Chicago de 14 años que disparó y mató a un hombre para defender a su madre que estaba siendo agredida en un restaurante. Emocionada con la historia, a través de sus redes sociales, Nicki ofreció ayuda económica al niño para su futura educación.

Ella escribió a través de Instagram Stories: «Ese niño de 14 años que se lanzó cuando ese hombre adulto estaba golpeando a su madre en la cara como si fuera un HOMBRE; es un verdadero héroe», comenzó diciendo.

“Si él quiere ir a la universidad, me encantaría ayudar”, dijo, antes de justificar la acción del adolescente: “Es lo que CUALQUIER hijo debería haber hecho por su MADRE. Ella crió a un niño genial y debería estar muy orgullosa”. aseguró.

“Además, Dios sabía que ella sabía que sería atacada ese día y se aseguró de que tuviera protección”, agregó. “Dios es BUENO”, concluyó.

El adolescente no identificado y su madre, Carlishia Hood, fueron acusados ​​de asesinato en primer grado después de que el niño disparara y matara a Jeremy Brown, de 32 años, el 18 de junio en un restaurante. Un video viral mostró una discusión entre Carlishia y Jeremy dentro del restaurante y Jeremy fue filmado golpeando repetidamente a Carlishia en la cabeza.

Luego, el adolescente ingresó al restaurante desde el exterior y abrió fuego contra Jeremy, quien luego huyó, pero Carlishia le ordenó a su hijo que terminara el trabajo y continuara disparando afuera, afirmaron los oficiales. Jeremy murió de heridas de bala.

Según la columna «Page Six» del diario The New York Post, los fiscales retiraron posteriormente todos los cargos contra la madre y el hijo, diciendo que no tenían pruebas suficientes para continuar con el caso.