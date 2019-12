Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” dice que Paulina Rubio “está loca”

El empresario español dijo en un programa de TV que su ex “no se volvió loca, ya lo estaba cuando nos separamos”.

El empresario espaol Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” decidió criticar a Paulina Rubio en un programa de televisión, y dijo que su ex suegra Susana Dosamantes es la responsable de muchos de los problemas que han tenido.

Nicolás asistió al programa ‘Sábado Deluxe’, e hizo críticas a su ex Paulina: “Se ha gastado más de un millón de dólares en joder al padre de su hijo” refiriéndose a los gastos de Pau en abogados. “Muchísimas veces he ido a buscar a mi hijo a Estados Unidos, y me he venido sin él, solo que hoy he empezado a contarlo. No he hecho nada malo a Paulina. No sé por qué me odia tanto”.

“Paulina no se volvió loca, cuando nos separamos ya lo estaba”, declaró Colate, quien también arremetió en contra de su ex suegra, la actriz mexicana Susana Dosamantes: “Ella es la culpable de que estemos así”.

Afortunadamente para el publicista, el juez determinó que Nicolás podría viajar con él a España, donde convivió feliz con la familia de su padre.