Nicole Kidman habla de su matrimonio feliz con Tom Cruise

Fue cuando grabaron la cinta ‘Eyes Wide Shut’ que estaban en el “mejor momento como pareja”.

Nicole Kidman declaró que cuando filmó con Tom Cruise la cinta ‘Eyes Wide Shut’, eran un matrimonio feliz, viviendo el mejor momento como pareja.

La actriz australiana dijo al periódico The New York Times: “Estábamos felizmente casados cuando hicimos esto. Íbamos a carreras de kartings después de filmar las escenas. Nos íbamos a correr a las 3 de la mañana…no sé más que decir, no tengo la capacidad de mirar para atrás y analizarlo, o no estoy dispuesta a hacerlo”.

‘Eyes Wide Shut’ fue una película muy polémica en su tiempo (1999), ya que tenía fuertes escenas sexuales, y Kidman con su esposo Tom Cruise eran una de las parejas más mediáticas de Hollywood, que años después terminó en divorcio. Ambos tenían dos hijos adoptivos que quedaron en custodia del actor, y quienes son muy activos miembros de la Cienciología.

Nicole rehizo su vida con el cantante australiano Keith Urban y tuvo dos hijas, mientras que Cruise se casó con Katie Holmes con quien procreó a su hija Suri, divorciándose poco tiempo después.