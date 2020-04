Ninel Conde y Giovanni Medina discuten en conversación telefónica

En el audio presentado en un programa de TV, Giovanni le insiste a Ninel que no lo deje, mientras ella da todo por finalizado.

En el programa de Telemundo ‘Un Nuevo Día’, se ha difundido un audio en el que se escucha una conversación entre Ninel Conde y Giovanni Medina, en la que la artista le dice que ya definitivamente no quiere estar con él.

En el audio Giovanni le insiste a Ninel que no lo deje, que haga el esfuerzo para continuar juntos, pero ella en toda la conversación tajantemente le contesta que ya no aguanta más, que ya no es posible pues es muy controlador y muy manipulador.

Ninel también le dice que es vengativo y mala persona, y que lo que quiere es solo vivir en paz lejos de él.

No es la primera vez que se filtra una discusión entre estos dos personajes, cuya relación siempre ha dado de qué hablar, y lo más lamentable es que en medio se encuentra el pequeño Emmanuel, que durante varias semanas ha estado con su papá, pues él no permite que Ninel se le acerque con el pretexto de que lo pueda contagiar de coronavirus.