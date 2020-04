David Bisbal y Rosanna Zanetti no descartan tener más hijos

La pareja hace un año dio la bienvenida a su primer hijo en común, y están tan felices que no descartan “repetir la fórmula”.

David Bisbal y su esposa Rosanna Zanetti han celebrado ya el primer año de vida de su hijo Matteo, y la diseñadora venezolana no descarta agregar más miembros a su joven familia.

La pareja hace un año dio la bienvenida a su primer hijo en común, y tanto el cantante como su mujer han celebrado el paso de un año con el mejor regalo que la vida les pudo haber dado. Rosanna dio señales de que no descartan tener más hijos: “Puede que llegue otro u otros…lo que Dios quiera, el tiempo dirá”, dijo la modelo sudamericana en una conversación que tuvo con seguidores a través de Instagram.

También Rosanna reveló que las tareas como papás de Matteo están compartidas, y en su hogar no es la mujer la que tiene la obligación de ocuparse de la crianza y los cuidados del bebé: “Las responsabilidades son conjuntas, de ambos padres. Él fue quien le dio el primer baño y le cambió el pañal. En una relación sana y madura ‘dominar’ no debería existir ni permitirse. No es una competición para tratar de imponerse. ¡Somos un equipo!”.