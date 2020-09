Niurka Marcos da un polémico consejo a Ninel Conde

La actriz y bailarina cubana dice que Conde debe “desintoxicarse” de sus malas relaciones antes de buscar un hombre.

La controvertida actriz y bailarina cubana fue abordada por algunos reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde le preguntaron su opinión acerca del nuevo novio de Ninel Conde: “¿Pero qué tiene Ninel que se le pega la pura mier&%?” dijo Niurka, pues al parecer Larry Ramos no tiene muy buena reputación y es acusado de cometer fraudes.

Niurka Marcos le recomienda a Ninel Conde que se desintoxique y que se dé su tiempo para estar sola, consentirse, y dejar que llegue algún hombre bueno a su vida, pues según dijo: “Es el tipo de hombre que le gusta…malandrines”.

Le preguntaron por el problema de Livia Brito, quien fue demandada por lesiones y robo a un fotógrafo, además de expresarse mal de México, por lo que Juan Osorio le quitó el protagónico de una telenovela:

“Yo soy la mujer escándalo por decir las cosas como son, pero nunca he hecho esas pende&%$. Yo nunca he agredido a nadie por estar haciendo su trabajo, ni he pedido a ningún político que me ayude a salir de un pe%& en el que me he metido por pend&Ç%, y por último cómo se le ocurre decir que en su país no ocurre lo que le pasó en México, pues lo menos que te pueden decir es que te largues a tu tierra”.