Dulce María revela si espera niña o niño

Dulce María revela a sus seguidores en Instagram el sexo del bebé que espera, y lo hizo junto a su esposo Paco Álvarez de una forma muy peculiar, sin pronunciar ni una sola palabra.

En el video, la actriz y cantante sostiene junto a su marido un enorme globo que tiene escrito en inglés: ‘¿niño o niña?’, y ella dice: “Hola, ¿están listos para saber qué es?”, e inmediatamente Paco presiona un spray que deja escapar el color rosa, indicando que es niña.

Para Dulce María la espera no ha sido fácil, ya que todo su embarazo ha transcurrido durante la pandemia del coronaviurs, por lo que no ha podido hacer todo lo que a ella le hubiera gustado, y dijo: “Estar sola en aislamiento, no poder ir con los doctores tranquilamente, no poder ir a comprarle cosas al bebé, no poder ver a tu familia, a tus amigos, creo que ese es el reto mayor por la situación que estamos viviendo”.