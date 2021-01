Niurka Marcos se sintió “muy mal” cuando supo que Juan Osorio tenía coronavirus

A la actriz y bailarina le impresionó como Osorio se despidió del hijo de ambos, Emilio.

Niurka Marcos reveló lo mal que se sintió al enterarse de que su ex esposo Juan Osorio se había contagiado de Covid-19, y cómo el productor se había despedido de su hijo Emilio.

“Ellos me cuentan que cuando Juan se despidió de Emilio le dijo: ‘No papá, no digas eso porque me debes muchas todavía’. Eso a mí aparte de enternecerme y llenarme de orgullo me hizo llorar mucho, yo lloré mucho la enfermedad de Juan, pedí mucho a mis santos” declaró Niurka en entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

La actriz y bailarina cubana relató el momento en que Juan le habló ya recuperado de la enfermedad: “Fue algo de sentimientos encontrados porque yo lo había escuchado en mensajitos de audio ahogándose, y cada vez que lo escuchaba lloraba, pero cuando fue el día de la celebración de San Lázaro, nunca se me va a olvidar, recibí la llamada de Juan hablando ya normal, rompí a llorar”.

Niurka informó que su hijo Emilio Osorio, quien también dio positivo a covid, se encuentra estable, con síntomas leves como pérdida del olfato y el sentido del gusto, pero recuperándose en casa.