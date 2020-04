North West hace un reclamo a su madre Kim Kardashian durante un video en vivo

En una transmisión en Instagram Live, se escucha a North decir: “Deberías ocuparte más de tus hijos, y no tanto de tus amigos”.

North West se ha convertido en un gran atractivo, por sus irrupciones en los Instagram Live que Kim Kardashian está haciendo en esta cuarentena desde su mansión de Calabasas, California.

El pasado lunes Kim estaba instando a todos a no salir de sus casas para evitar contagios, cuando inesperadamente se escucha la voz de North que dijo: “Yo acabo de salir de casa”, a lo que su madre respondió: “Solo has salido al jardín y no pasa nada por eso”. Pero otra intervención de North causó revuelo, cuando le dijo a Kim: “Tú deberías ocuparte más de tus hijos, y no tanto de tus amigos”.

La semana pasada Kim estaba realizando un tutorial de maquillaje, y para precisamente evitar interrupciones se encerró en un baño, pero quedó demostrado que por más grande que sea su mansión, su hija anda tras ella, y con el pretexto de lavarse las manos quería entrar al baño donde estaba su mamá, y se escuchó el reclamo cuando Kim cerró la puerta: “Oye, eso no ha sido muy amable de tu parte”.