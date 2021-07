Nueva declaración del príncipe Harry y Meghan puede tener un mensaje para la reina

El príncipe Harry y Meghan Markle instaron en un comunicado a las personas a compartir sus historias sobre actos de compasión.

El duque y la duquesa de Sussex han publicado una nueva declaración sobre la compasión en su sitio web Archewell, en lo que podría ser una sutil crítica contra la realeza.

La pareja pidió a las personas que compartieran sus historias sobre actos de compasión. Dijeron que la compasión “significa más que la definición del diccionario”.

Los padres de Archie y Lili, que viven en California después de dejar los deberes reales, agregaron: “Significa escuchar con oídos abiertos el sufrimiento y las celebraciones de las comunidades y personas más allá de nosotros.

“Significa tomarse el tiempo para comprender sus perspectivas, experiencias y necesidades basadas en lo que dicen, en lugar de asumir lo que necesitan”.

Se podría considerar que los comentarios de los Sussex tienen un mensaje oculto para la realeza.

En su controvertida entrevista con Oprah Winfrey, Meghan dijo que la monarquía no la escuchó cuando los trolls en línea la dejaron en situación suicida.

Meghan dijo: “Fui a la institución y dije que necesitaba ir a algún lugar para obtener ayuda. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la firma”.

El príncipe Harry, quien recientemente reveló la estatua de su difunta madre, la princesa Diana, en el palacio del Reino Unido, también acusó a la realeza de “negligencia total” en su serie documental de Apple TV, The Me You Can’t See.