Sara Maldonado pospone sus cirugias estéticas

De última hora la actriz y los médicos decidieron posponer la cirugía.

Sara Maldonado ya estaba a punto de ingresar al quirófano para realizarse un procedimiento estético, pero de última hora ella y los médicos decidieron posponer la cirugía.

La actriz ya había compartido con sus seguidores, que se retiraría los implantes mamarios, así como que se haría una liposucción. Este lunes 5 de julio, Sara ya estaba en la camilla, a punto de ingresar a la sala de operaciones, cuando explotó un trasformador. Aunque el hospital cuenta con una planta de energía que funciona al momento de que hay una interrupción de suministro de luz, ella y el equipo médico decidieron posponer la intervención.

“En un consenso entre los médicos y yo, decidimos que no era una cirugía de emergencia, era programada y ellos me aconsejaron que esperáramos a que todo estuviera al cien. En común acuerdo decidimos posponer la operación para el próximo sábado”, declaró Sara Maldonado, quien ha dicho que no oculta a nadie los ‘arreglitos’ que se hace, y no saldrá a decir que sus cambios son por comer pollo y lechuga.

“Los tiempos son perfectos, todo sucede cuando tiene que suceder y a veces suceden cosas así”, dijo la actriz, quien espera que no pase ningún incidente el sábado y se lleve a cabo sin problemas su cirugía.

Vea el video donde la actriz habla de su próxima entrada al quirófano: