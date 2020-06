Nueva película de Mamma Mia! podría estar en camino

Amanda Seyfried hizo la revelación esta semana, después de que la productora Judy Craymer hiciera lo propio.

Amanda Seyfried reveló esta semana que otra película de Mamma Mia! puede estar en camino, después de que la productora Judy Craymer declaró recientemente que estaba trabajando en una posible tercera película de la franquicia.

Durante una nueva entrevista con la revista electrónica Collider, Amanda compartió sus pensamientos sobre una posible tercera entrega y dijo que no cree que suceda en ese momento.

“[la secuela Mamma Mia! Here We Go Again] fue una historia mejor, porque tenía algo de qué hablar … Al igual que la primera historia, esta también tenía que ser fiel al musical. Así que, estamos quietos. Con la segunda historia, podría ser cualquier cosa. La muerte del personaje de Meryl (Streep) dio muchas posibilidades. Fue una gran idea, porque no queremos perderla. Pero al mismo tiempo, mira lo que podemos hacer, podemos regresar”, señala.

“Mira, todos en la película dirían que sí sin pensar, porque queremos estar cerca el uno del otro”, comentó sobre la posibilidad de regresar al set. “Esto es de lo que hablamos la última vez, ¿queremos terminar nuevamente en una isla en Croacia?”.

A pesar de querer reunir al elenco, Amanda no cree que haya suficientes canciones de ABBA para una tercera película:

“Sí, quiero una Mamma Mia! 3, pero te lo diré. Lo dije antes y lo diré de nuevo, espero estar equivocada, pero… no creo que haya suficientes canciones de ABBA para una tercera película… Porque tendríamos que usar Super Trooper nuevamente, y Mamma Mia nuevamente, de una manera diferente”, justifica.