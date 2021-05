Nuevo documental de la princesa Diana podría incomodar a Meghan Markle

El documental podría causar un verdadero escándalo por los detalles privados de Diana que saldrán a la luz.

El próximo documental que incluye imágenes y audios nunca revelados de la princesa Diana, podría llegar a causar problemas en la relación entre Meghan y Harry.

Paul Burrell, quien trabajó como mayordomo de la fallecida princesa, reveló a la revista ‘Closer’, que lo que se muestre en el documental podría causar un verdadero escándalo por los detalles privados de Diana que saldrán a la luz.

“Harry podría sentirse muy incómodo….y si Meghan ve a Diana como un modelo a seguir, va a tener información hasta ahora desconocida de la princesa, y sin duda serían comparadas, lo que podría provocar una división entre la pareja, incluso al punto de llegar a separarlos”, comentó Burrell.

Este documental sería como la segunda parte del que se presentó en 2017 ‘Diana: In Her Own Words’. El nuevo material se tiene contemplado estrenarse a través de Netflix el próximo año, al cumplirse 25 años de la trágica muerte de la princesa, ocurrida en un accidente automovilístico en París, donde murió junto a su novio Doddi Al Fayed.