Príncipes William y Harry actualmente no se hablan

Tras intercambiar palabras en el funeral del príncipe Philip, los hermanos no están interesados en reavivar su relación.

Mientras el príncipe William y el príncipe Harry se reunieron en el funeral del príncipe Philip, los dos hermanos no parecen interesados en reavivar su relación perdida.

Si bien todos los ojos estaban puestos en Kate Middleton para actuar como puente entre los dos hermanos, no podían dejar de lado sus diferencias.

El editor de Royal Nick Bullen habló con US Weekly diciendo: “Todas mis fuentes me dicen que no se están hablando en este momento”.

“Está bastante claro que la duquesa de Cambridge estaba haciendo todo lo posible para construir los puentes. Pero las diferencias entre ellos parecen estar a la orden del día”.

Se ha informado que los dos hermanos pueden dar diferentes discursos en vez de un discurso conjunto en el Palacio de Kensington para la inauguración de la estatua de la princesa Diana.

“Ambos moverán cielo y tierra para estar allí. Ellos encargaron la estatua juntos. Es muy importante para ellos”.

“Por supuesto, existe la esperanza de que el recuerdo de Diana pueda reparar su relación, pero eso parece estar muy lejos en este momento”.