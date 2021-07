Olivia Rodrigo habla de vacunación y de ser “compasivos”

La cantante de pop expresó que si eres joven y saludable, debes vacunarte por “compasión” hacia los otros.

La compositora y cantante Olivia Rodrigo recientemente se mostró sincera sobre la creciente necesidad de vacunarse por completo contra el covid-19, así como sobre sus orígenes “compasivos”.

La cantante se refirió a “ser compasivos” durante su entrevista con la revista People.

Allí fue citada diciendo: “Es muy importante vacunarse, incluso si eres joven y saludable y no estás en riesgo”.

“Las vacunas ayudan a todos. El hecho de que no esté particularmente en riesgo no significa que las personas cercanas a usted no lo estén. Es realmente lo más compasivo que se puedes hacer “.

Esta no es la primera vez que Rodrigo aborda el tema, solo a principios de este mes hizo referencia al creciente número de casos y admitió: “Es importante tener conversaciones con amigos y familiares para alentar a todas las comunidades a vacunarse y llegar a un sitio de vacunación, lo que puede hacer más fácilmente que nunca dada la cantidad de sitios que tenemos y lo fácil que es encontrarlos en vacines.gov “.

Rodrigo visitó la Casa Blanca y se fotografió con el presidente Joe Biden, como parte de la campaña que ha emprendido para alentar la vacunación entre las personas jóvenes.