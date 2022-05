Oprah Winfrey revela que ha pasado 322 días ininterruptos dentro de casa

La conductora confiesa que tuvo miedo contagiarse de Covid-19…

Oprah Winfrey sí que se tomó en serio la pandemia y el lockdown, por miedo de contraer a Covid-19. Y ahora la conductora de televisión ha revelado la cantidad de tiempo que pasó dentro de su casa durante la cuarentena, sin pisar fuera de su propiedad.

El ícono del programa de entrevistas de 68 años reveló que no salió de su casa durante casi un año y explicó por qué no le importaba estar aislada.

“No salí de casa durante 322 días, literalmente no salí de casa”, dijo al diario Los Angeles Times.

Oprah recordó que muchos de sus amigos se burlaban de ella por ser tan cuidadosa y señaló que se sorprendió por lo bien que pudo adaptarse al aislamiento y no estar cerca de otras personas.

“Recuerdo que en un punto mi amiga Gayle King dijo: ‘¿No extrañas estar cerca de otras personas?’. Dije: ‘Eh, en realidad no’. Y creo que es porque todos los días estaba en una audiencia de 350 personas dos veces al día [en The Oprah Winfrey Show], así que he tenido apretones de manos y autógrafos y selfies, y mucha atención y exposición a estar rodeada de mucha gente. Pude estar conmigo misma de una manera que no he podido en años, porque por lo general, incluso si me tomo un tiempo libre, estoy pensando en qué es lo próximo que vendrá… En general, pude adaptarme porque tengo la capacidad y un sentido realmente fuerte de estar en el presente y vivir este momento sin tener que preocuparme por lo que viene después”, señaló, reconociendo sus privilegios de ser quien es.

“Puedes hacer eso cuando no tienes que preocuparte de dónde vendrá tu próximo cheque de pago. No tenía que preocuparme por, ‘¿Voy a tener suficiente para el alquiler? ¿Voy a poder conseguir comida? ¿Podré mantener las luces encendidas y podré cuidar a mis hijos?’”, dijo.