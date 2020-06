Pablo Montero será demandado por periodista al que agredió

El cantante se irritó aparentemente porque un reportero grabó en video a la nueva novia del cantante.

Un reportero reveló que demandará a Pablo Montero por violencia, pues según dice, el artista reaccionó furioso y lo agredió cuando él solo hacía su trabajo.

Todo sucedió cuando Montero grababa un nuevo video en San Miguel de Allende, y Pavel Cervantes periodista de espectáculos local acudió a la locación para hacer el reportaje, a lo que el artista estuvo de acuerdo, pero luego parece que cambió de opinión. El periodista narró lo sucedido: “Cuando terminamos la entrevista seguí grabando, pero algo le causó conflicto, mandó gente de su equipo para que me alejaran de la zona. De pronto se dirigió hacia mí de forma agresiva, con ganas de pegarme. Me amedrentó con voz fuerte y de manera agresiva me quitó los teléfonos con los que grababa y eliminó todos los videos”.

Según Cervantes, él cree que la molestia surgió porque tomó imágenes de la nueva novia de Pablo, pero este dijo que no había sido ese el motivo de su enojo.

La versión de Montero fue esta: “Estábamos haciendo este video cuando me di cuenta, el señor se puso a grabar muchos videos y nadie le dio permiso, y eso no se debe hacer porque es como si te agarran algo inédito y lo saca otra persona. Le pedí decentemente que no lo hiciera, pero no hizo caso. Se puso a inventar que yo estaba en un estado inconveniente, que yo estaba en la fiesta mientras estaba trabajando”.