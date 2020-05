Padre de Meghan Markle tiene listo nuevo documental con material inédito de su hija

El hombre de 75 años muestra fotos y videos nunca vistos, y ya recibe ofertas de cadenas de Estados Unidos.

El padre de Meghan Markle, Thomas, mostró una serie de fotos y videos nunca antes vistos de su hija en un nuevo documental.

Según los informes, el documental de 90 minutos ha provocado una guerra de ofertas y se dice que contiene cinco videos caseros de Meghan que nunca se han emitido.

“Las conversaciones están en curso con las principales redes de los Estados Unidos. Una vez que se haga un trato, la película podría mostrarse en unos días”, dijo una fuente al Daily Mail.

En el documental, el hombre de 75 años describe lo que fue conocer a su hija por primera vez.

“Cuando ella nació, no podría haber sido más feliz. Me la entregaron, vi su rostro, sus pequeños dedos envueltos alrededor de mis dedos y eso fue todo, estaba enamorado. Solo sabía que iba a ser especial. Fui loco por esa niña. Era simplemente hermosa y simplemente no podía menospreciarla “.

Thomas continuó diciendo que a pesar de no hablar con su hija desde su boda con el Príncipe Harry en el Castillo de Windsor en 2018, siente que tienen una deuda con él.

“En este punto, me deben. La realeza me debe. Harry me debe, Meghan me debe. Por lo que he pasado debería ser recompensado. Mi hija me dijo que cuando lleguara a la vejez me cuidaría. Ahora estoy aquí, es hora de cuidar a papá ”.

“Para ellos no existo y ahora Harry, se dé cuenta o no, es parte de mi familia y yo soy parte de la suya. Deberíamos estar hablando”.

Thomas añadió: “Ya no tiene 12 años, no tiene derecho a ser tan sensible”.

El director de iluminación retirado continuó revelando que la duquesa le dio una vez US$ 5,000 para Navidad.

“Ella me ha dado algo de dinero, una vez me dio US$ 5,000 para Navidad. El dinero que me dio fueron regalos, solo una o dos veces pedí ayuda”.

“Cuando estaba enojada conmigo, afirmó que me había dado US$ 20,000 durante dos años, pero yo pagué por todo lo que la llevó a donde está. No lo estoy pidiendo de vuelta, pero es muy quisquilloso concentrarse en qué ella me ha dado, ignorando lo que yo le he dado “.

La noticia del documental llega después de que Thomas criticara al duque y a la duquesa de Sussex por renunciar como miembros de la realeza.

En declaraciones al Mail on Sunday, Thomas apuntó a los Sussex, diciendo: “No puedes retratarte a ti mismo como siendo caritativo y uniendo a la gente y luego ser un fantasma para tu propio padre y toda tu familia. Su trato hacia mí ha dejado mucho que desear ”.

Agregó: “Estoy harto de las mentiras. Estoy harto de ser vilipendiado y excluido de sus vidas. Siempre mantuve mis responsabilidades como padre. Los comentarios de Meghan sobre pagar la universidad son ofensivos para mí”.

“No quiero nada de Meghan o Harry, pero no me voy a callar hasta que se sepa toda la verdad. Seguiré contradiciendo todo lo que se diga sobre mí que no sea cierto”.

“Tengo que defenderme. Voy a seguir hablando y no voy a callarme. Ningún padre merece este tipo de abuso cuando ha sido tan bueno con su hija. Pregúntale a cualquiera que nos conozca a los dos. He sido muy amable y generoso con mi hija “.