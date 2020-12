Padre de Zayn Malik furioso con su hija por casarse con un ex convicto

El padre de Zayn Malik no asistió a la boda de su hija Waliyha por el ‘pasado criminal’ de su esposo.

El padre de Zayn Malik estaba enojado con su hija por su decisión de casarse con un ex convicto.

Según los informes, el padre de Zayn Malik no asistió a la boda de su hija Waliyha por el ‘pasado criminal’ de su esposo.

La hermana de Zayn, de 22 años, Waliyha, se casó en Bradford, West Yorkshire, con Junaid Khan, de 24, quien, según los informes, fue encarcelado durante cinco años en 2017 por un incidente de robo de auto.

La ex estrella de One Direction, que le dio la bienvenida a una hija con la modelo de 25 años Gigi Hadid en septiembre, tampoco apareció en las fotos de las nupcias. Según el Daily Mail, nadie de la familia está feliz ‘de que ella se case con el ex convicto’.

Por otro lado, la supermodelo Gigi Hadid, quien también se perdió la ceremonia de la boda, reaccionó a la publicación de Instagram de Waliyha: “Ojalá pudiera estar allí tan feliz por ti. Gran amor x”.

Según los informes, Zayn Malik y Gigi Hadid no pudieron honrar la boda de Waliyha debido a las restricciones del coronavirus.

Alrededor de 40 invitados asistieron a la boda, que tuvo lugar en Bradford.

Según los informes, la ceremonia fue interrumpida por la policía por violar las restricciones y los agentes multaron a los familiares de la ex estrella de One Direction.