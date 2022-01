Pamela Anderson se está divorciando otra vez

La actriz y modelo se casó el año pasado con su guarura, pero al parecer las cosas no funcionaron…

Pamela Anderson acaba de solicitar el divorcio de su quinto esposo, Dan Hayhurst, según ha confirmado la columna PageSix, del diario New York Post.

Fuentes cercanas a la pareja justifican que la actriz decidió no aceptar más la manera en que era tratada por Dan:

“Él era grosero, poco solidario y un imbécil con ella”, señalan.

Su representante confirmó la separación, que ocurre un año después de haberse casado en víspera de Navidad de 2020 en su casa de la isla de Vancouver.

Anteriormente él fue guardaespaldas de Anderson, y un contratista en su casa antes de que floreciera su romance.

Un allegado afirmó que si bien las cosas inicialmente fueron felices en medio de la pandemia, estar juntos en cuarentena finalmente tuvo un costo poco romántico.

La fuente dijo: “Dan resultó ser un imbécil para Pamela, no fue amable ni solidario. Después de pasar dos años viviendo cada segundo con alguien, llegas a conocerlos mejor, y para peor. Llegaron a conocerse mejor y, al hacerlo, Pamela se dio cuenta de que, de hecho, Dan no es el indicado”, señala.

La fuente agregó: “Las cosas no son nada amistosas entre ellos en este momento, porque ella decidió que no tenían nada en común, él no la trató de la forma en que ella sintió que quería que la trataran. Habían estado peleando, a pesar de que él dijo que quería que el matrimonio funcionara (…) Inicialmente había dicho que era agradable estar con un tipo normal que podía cambiar una bombilla, pero al final, aunque la bombilla era agradable, no pudo satisfacer sus otras necesidades”.