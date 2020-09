Paris Hilton quiere tener hijos gemelos

La socialité quiere iniciar su propia familia con su novio Carter Reum, con una pareja de Gemelos.

Paris Hilton quiere tener gemelos. La socialité de 39 años, que ha estado saliendo con Carter Reum durante el último año, está ansiosa por tener un niño y una niña cuando comience una familia y ya ha elegido un nombre para su hija, London.

Hablando en el podcast de The Lady Gang, ella compartió: “El primero, ya lo estamos planeando, será un niño y una niña gemelos. Cuando congelas tus óvulos, puedes elegir si tendrás un niño o una niña. Tengo un bebé London, que es la niña, y estoy tratando de encontrar un nombre para el niño. Así que si tienes alguna sugerencia. No quiero un tema de ciudades, pero no sé, es difícil decidir. London seguro para la chica; el chico, todavía estoy tratando de decidirme”.

Mientras tanto, Paris insistió anteriormente en que se está enfocando en la “familia” en lugar de en su carrera, después de revelar en el pasado que su objetivo en la vida es ganar USD$ 1 mil millones a través de sus empresas comerciales, incluida su música y su labor de DJ.

Cuando se le preguntó sobre su sueño de mil millones de dólares, dijo: “Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, y ese solía ser mi objetivo porque pensaba más en mi vida empresarial. Pero ahora que estoy tan feliz en mi relación y todo, y he hecho mucho y construido un imperio tan grande, ese ya no es mi enfoque”.

“Estoy más enfocado en el futuro y en las cosas que realmente importan, como la familia y la siguiente fase de mi vida. Pero las cosas van de maravilla en lo que respecta a los negocios, acabo de lanzar mi fragancia número 27, por supuesto que seguiré siendo siempre una Boss Babe, porque me encanta trabajar duro, pero ahora voy a poner mi vida personal y mi relación por delante de los negocios”.