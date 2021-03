Paris Hilton rechazó muchos “productos bizarros” para colocar su nombre

Paris reveló que hay una ‘gran lista’ de productos que ella rechazó que podrían haber tenido su nombre.

Paris Hilton tiene un gran imperio de productos de belleza y perfumes, pero la empresaria de 40 años confesó que también estuvo a punto de aceptar prestar su nombre a diferentes e bizarros productos, que al final acabó desisitiendo, como su propia línea de ‘frijoles Paris’.

Durante una aparición en el programa de YouTube, ‘Hot Ones’, Paris reveló que hay una ‘gran lista’ de productos que ella rechazó que podrían haber tenido su nombre.

“Hay una gran lista de ellos. Pero uno, me preguntaron si quería hacer mi propia línea de frijoles Paris. Lo que dije fue: ‘No sé, los frijoles realmente no van con mi línea de productos’. Como si no me gustara la comida… Y me mostraron esta maqueta y era como esta lata rosada con mi foto sosteniendo frijoles. Eran ‘los frijoles de Paris Hilton'”, recuerda.

La estrella de “This Is Paris” también confesó que conseguir su propia línea de frijoles fue una de las sugerencias más ‘tiernas’, ya que incluso ella fue invitada a crear una gama de ‘muñecas s3xuales de Paris Hilton’.

“Eso fue realmente espeluznante. Esta compañía quería hacer muñecas de Paris Hilton que fuesen como… exactamente como yo, con mi cuerpo. Y yo estaba como, ‘Sabes, esto es lo último que voy a querer hacer’… Así que definitivamente fue no. Ni siquiera puedo creer que vinieran conmigo con esa solicitud. Muy escalofriante.”, confiesa.