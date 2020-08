Paris Hilton revela abuso físico y mental sufrido

Durante su adolescencia, la Socialité fue internada en un duro internado ubicado en Utah.

Paris Hilton ha revelado el impacto devastador del abuso físico y mental que sufrió en un internado durante su adolescencia.

La heredera de hoteles está desnudando toda su vida personal, mientras se quita la fachada de fama en su próximo documental This Is Paris.

La socialité se abre en el documental de YouTube Originals, por primera vez sobre el abuso que enfrentó cuando era adolescente en la escuela Provo Canyon, un internado al que asistió en Utah.

“Se supone que era una escuela, pero las clases no eran el foco para nada”, rememoró durante la entrevista.

“Desde el momento en que me despertaba hasta que me iba a dormir, tenía gente gritándome en la cara. Era una tortura continua”, aseguró.

“La gente que trabajaba allí nos decía cosas terribles. Constantemente te hacían sentir mal sobre ti mismo, te hacían bullying. Creo que su meta era quebrarnos. También eran físicamente abusivos, nos pegaban y nos estrangulaban. Querían instalar miedo entre los chicos para que estuviéramos demasiado asustados como para desobedecerlos”.

La mujer de ahora 39 años dijo: “Enterré mi verdad durante tanto tiempo. Pero estoy orgullosa de la mujer fuerte en la que me he convertido. La gente puede suponer que todo en mi vida me resultó fácil, pero quiero mostrarle al mundo quién soy realmente”.

Paris terminó en una serie de internados, después de una fase rebelde, mientras vivía en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, con su familia.