Paris Hilton revela su prioridad número 1: tener hijos pronto

La empresaria confesó que no ve la hora de ser madre con su esposo Carter Reum…

Paris Hilton dijo en una entrevista con el programa Daily Pop del canal E! que su principal prioridad en este momento es tener hijos con su esposo Carter Reum.

La DJ y empresaria se casó con Carter en noviembre pasado en una celebración de tres días, y ahora dice que está “enfocada en el futuro” y “no puede esperar” para tener hijos, expresando que le gustaría ser madre de dos o tres hijos.

“No puedo esperar. Esa es definitivamente una de mis principales prioridades. Y me gustaría gemelos primero. O, no sé, es difícil decir. Siempre deseé tener un hermano mayor porque siento que si lo hubiera tenido, me protegería en la escuela y cosas así… Así que tal vez un niño primero”, comentó.

La estrella de ‘Paris in Love’ declaró además que no podría ser más feliz en su matrimonio en este momento, aunque admitió que todavía se está acostumbrando a llamar a Carter su esposo.

“Él lo es todo para mí. Decir ese término [marido] fue realmente incómodo para mí al principio, pero estamos juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que me siento como una pareja todo este tiempo de todos modos”, declaró.