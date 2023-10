Paris Hilton rompe el silencio sobre los ataques hacia su bebé

La empresaria lamentó que su pequeño angelito sé blanco de los trolls…

Paris Hilton se siente herida. La empresaria volvió a defender a su hijo Phoenix Barron de los trolls de Internet. El bebé de nueve meses ha sido blanco de crueles comentarios desde que Paris compartió las primeras fotos del niño, debido al tamaño de su cabeza. Después de criticar a los haters por hablar mal de su hijo, ella volvió a ellos en un largo arrebato en las redes sociales.

Hilton dijo que la situación «le duele el corazón» y es «inaceptable».

“Al vivir la vida bajo los reflectores, los comentarios son inevitables, pero atacar a mi hijo, o a cualquier otra persona, es inaceptable. He trabajado duro para cultivar un ambiente que abrace el amor, el respeto y la aceptación, y espero lo mismo a cambio. Si no publico a mi bebé, la gente asume que no soy una gran madre y si publico, hay algunas personas que son crueles y odiosas», comenzó diciendo.

Paris agregó en el tweet: “Soy una madre trabajadora orgullosa y mi bebé está perfectamente sano, es adorable y angelical. Phoenix es mi mundo y ha sido una bendición en mi vida. Cada día con él es un recordatorio de lo que realmente importa. Es difícil imaginar que haya personas en el mundo que apunten a tal inocencia. Espero que la gente pueda tratarse unos a otros con más amabilidad y empatía».