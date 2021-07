Paty Navidad se contagia de Covid-19

La actriz, que ha sido negacionista respecto a la enfermedad, tampoco se ha vacunado contra la enfermedad.

Paty Navidad habría dado positivo a Covid-19.

La actriz, quien ha sido de las celebridades más renuentes a usar cubrebocas y aplicarse la vacuna, se contagió y fue gracias a las pruebas que se realizan en la producción en la que participa, como pudo percatarse de ello.

Paty ha pedido respeto para quienes no desean vacunarse, y en entrevistas había revelado que no usaba tapabocas durante su participación en un reality show dedicado a la gastronomía para no desmaquillarse.

Hasta el momento la polémica actriz no ha confirmado su estado de salud, pero al mirar sus recientes publicaciones en Instagram, al parecer no acepta el resultado de su prueba PCR.