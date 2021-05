Paul McCartney practica yoga ocular

El cantante asegura que practicar el yoga ocular le ha ayudado a mejorar su visión.

Paul McCartney dice que el yoga ocular le ha ayudado a mejorar su visión. El cantante de los Beatles aprendió de un instructor de yoga en la India a ejercitar sus ojos también y lo ha estado haciendo regularmente, algo que cree que ha ayudado a su visión.

Hablando con Jessie Ware en su podcast de modales en la mesa, dijo: “Aprendí de un yogui en la India. Él explicó que tus ojos son músculos. Tus oídos no lo son, así que no puedes ejercitar tus oídos.

“Pero tus ojos, puedes. Así que con la cabeza quieta. Y luego miras hacia arriba lo más lejos que puedas, uno, dos, tres, regresa al medio, luego hacia abajo, vuelve al medio. Haz tres lotes de eso y luego ve a la izquierda y a la derecha. Ahora tienes una cruz, arriba y abajo, y de lado, ahora haces las diagonales “.

Paul contó que tiene una “rutina muy definida” cuando se trata de hacer ejercicio.

Dijo: “Tengo una rutina muy definida. Me subo a la colchoneta y hago un montón de cosas allí. Luego, me paso a una máquina elíptica o corro un poco. No es un gran ejercicio , pero es bueno. Me gusta “.

Paul suele impresionar regularmente a otros asistentes al gimnasio al ponerse de cabeza.

El cantante de 78 años es vegetariano y está agradecido de que en la actualidad haya tantas opciones disponibles.

“Hoy en día se pueden obtener un montón de opciones vegetarianas, así que no es como en los viejos tiempos, cuando acababa de obteniendo un brócoli hervido”.