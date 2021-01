Película de James Bond ‘No Time to Die’ es aplazada nuevamente

La película que se estrenaría el próximo 2 de abril, ahora será estrenada en noviembre de 2021.

Parece que tendremos que esperar más para finalmente ver la película más reciente de James Bond, No Time To Die, que será la última de Daniel Craig como el súper espía al servicio de Su Majestad.

El estreno se pospuso nuevamente: ya no será el 2 de abril. No Time to Die sólo llegará a la pantalla grande en ¡noviembre!

Según el sitio Deadline, MGM decidió que necesitará esperar un poco más, aún debido a los problemas de la nueva ola de contagios del coronavirus.

Los cines de Inglaterra, que son la clave del éxito de la película, se enfrentan a las mismas dificultades que Estados Unidos. No saben cuándo volverán a abrir a plena función, dicen las fuentes.

MGM habría considerado poner la película en servicios de transmisión, pero ninguna de las plataformas estuvo dispuesta a pagar lo que querían: US$ 600 millones.

El estudio explicó que esto sería crucial para la sostenibilidad financiera, por lo que será necesario estrenar la cinta en el cine.

La película anterior de James Bond, Spectre, recaudó US$ 880,6 millones en todo el mundo. Skyfall, lanzado en 2012, logró las mayores ganancias, con US $ 1.1 mil millones.

No Time To Die también presenta el regreso de los ex intérpretes del agente 007, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright y Christoph Waltz, así como las actuaciones de Ana de Armas y Lashana Lynch.