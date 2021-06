Penélope Cruz ‘muy enojada’ con Salma Hayek por no confiarle acoso de Weinstein

Salma Hayek dijo que su amiga Penélope Cruz se enojó con ella, pero no le contó nada de Weinstein “para protegerla”.

Penélope Cruz estaba “enojada” cuando Salma Hayek no le confió que Harvey Weinstein la acosaba sexualmente.

La actriz mexicana acusó previamente al magnate del cine, que está cumpliendo una sentencia de cárcel de 23 años por cargos de agresión sexual y violación, de comportamiento inapropiado cuando estaban trabajando en Frida en 2002, e insistió en que estaba haciendo todo lo posible para “proteger” a su amiga y su carrera al no decirle lo que había sucedido.

“Algunas personas estaban muy enojadas conmigo, como Penélope Cruz, pero yo la estaba protegiendo”, dijo Hayek a la revista Style del Sunday Times. “Mantuve mi atención en su interacción y él nunca fue por ella. Ellos (Miramax) estaban haciendo las mejores películas. Ella no tenía mi problema, y ​​si se lo dije, habría afectado su eleccion de cosas que habrían sido buenas para su carrera “.

La estrella de 54 años reveló sus experiencias con Weinstein en un artículo de 2017 para el periódico New York Times y admitió que pensaba que había “sobrevivido brillantemente”, hasta que tuvo que reflexionar.

“Antes de escribir la pieza, pensé que había sobrevivido de manera brillante y estaba terminado. Hasta el punto que pude verlo y sonreír y fingir que todo estaba bien. Me había mantenido firme, era realmente fuerte ”, agregó.

“Él no obtuvo lo que quería de mí e hice la película que era tan importante, tan significativa para mí, para mi tipo, y cuando digo mi tipo, no solo me refiero a los mexicanos, me refiero a mi tipo de mujer. Frida es una mujer que dijo, no soy una mujer que va a ser como cualquier otra persona, voy a luchar por mi individualidad”.

“De repente, el trauma volvió. Pensé que estaba completamente curada, pero solo estaba escondido. Volvió, de la nada, y me tomó mucho tiempo entender cómo tenía que estar con eso “, añadió.