Periodista asegura que Frida Sofía será la primera invitada en ‘Laura, sin censura’

Alex Kaffie dice que la hija de Alejandra Guzmán y su ex Christian Estrada aparecerán en el programa.

El periodista Alex Kaffie reveló que Frida Sofía será la primera invitada en el programa ‘Laura, sin censura’, y la joven influencer confirma si es cierta o no esa información.

Kaffie publicó a través de las redes sociales: “Ya se grabó el primer programa de ‘Laura, sin censura’, y sus primeros invitados fueron Frida Sofía y su ex marido Christian Estrada. Sí, la hija de Alejandra Guzmán es la madrina del nuevo programa del conflictos de parejas. Me cuentan personas que presenciaron la grabación, que Frida encaró sin vacilaciones a su ex, a quien le dijo: ‘Nunca te voy a perdonar que me hayas engañado con mi madre maldito”.

Sin embargo, Frida Sofía desmintió la versión de Kaffie, y le respondió: “Aja…¿y después?, no inventen”.

Como se sabe, los problemas entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán comenzaron cuando la joven acusó a la rockera de relacionarse con su novio, situación que llevó a la ruptura de su relación madre-hija, a pesar de que Alejandra siempre ha dicho que eso es completamente falso.