Zuria Vega asegura que su familia “está completa”

La actriz dice que ella y Alberto Guerra no han contemplado la posibilidad de tener un tercer hijo.

Zuria Vega en un Instagram en Vivo, platicó con Daniel Arenas acerca de su vida familiar, y por el momento ella y su marido Alberto Guerra no contemplan tener un tercer hijo.

La actriz dijo a su colega ecuatoriano: “Mi familia está completa, mis hijos fueron sumamente deseados y planeados, me he entregado a mis hijos de lleno, y esta cuarentena ha sido un momento muy claro en mi vida porque estoy cerrando ciclo de no dormir, de leche materna, ya que mi hijo ha cumplido un año”.

Zuria espera ya adaptar su vida familiar para integrase al trabajo ya que se reanuden las actividades en el medio artístico, y por el momento no hay planes para otro bebé: “No lo planeo ahorita, no sé si en 5 años cambie la vida, sin embargo en este momento estoy lista para volver a mi chamba. Han sido 3 años de no dormir, hay que saber cerrar ciclos por el momento”.