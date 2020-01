Personaje principal de película de James Bond no será una mujer

Tras la partida de Daniel Craig, la productora descarta que una mujer lo sustituya.

La productora de las películas de James Bond, ha descartado que el personaje principal sea femenino después de la partida de Daniel Craig. ‘No Time To Die’, que se lanzará en abril, marca la salida final de Craig como 007, y su reemplazo aún no se ha anunciado.

“James Bond puede ser de cualquier color, pero es hombre”, dijo la productora Barbara Broccoli a Variety. “Creo que deberíamos crear nuevos personajes para mujeres: personajes femeninos fuertes”.

“No estoy particularmente interesada en tomar un personaje masculino y que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso”.

La próxima película de Bond verá a la actriz Lashana Lynch interpretar a una agente femenina 00 después de que Craig’s Bond haya dejado el servicio activo.

Lashana Lynch interpreta a un nuevo agente del MI6 con licencia para matar.

Lynch fue visto en el personaje por primera vez en el tráiler, reavivando la conversación sobre si James Bond podría ser relanzado como mujer para la próxima película. Brócoli supervisa la franquicia con su medio hermano Michael G Wilson. “Para bien o para mal, somos los custodios de este personaje”, dijo. “Nos tomamos esa responsabilidad en serio”.

La pareja reflexionó sobre cómo la era de Craig ha alterado la dirección de la franquicia.

La última película de Bond de Pierce Brosnan, Die Another Day de 2002, fue un éxito financiero, pero fue criticada por traspasar los límites del realismo.

“Nos pusimos demasiado fantásticos”, dice Wilson, refiriéndose a la película. “Teníamos que volver a la Tierra”.

La era de Craig, por el contrario, se parece más al personaje original que escribió Ian Fleming.

Martin Campbell, el director de GoldenEye y Casino Royale, admitió que no estaba convencido de que Craig fuera la opción correcta para empezar, pero admitió el acierto de la persuasión de Broccoli.

“Para ser honesto, me tomó un tiempo verlo”, dijo. “La actuación de Daniel fue excelente, pero no era un niño bonito. Barbara estaba decididamente a favor de él”.

Craig había indicado originalmente que no volvería a la serie, pero acordó filmar uno más después de hablar con Broccoli.

“Barbara no acepta un no por respuesta”, dijo Craig. “No está en su timonera. Tuve un buen descanso largo, que realmente necesitaba. Y luego ella fue persistente y vino a mí con algunas ideas, que comenzamos a formular, y me emocioné nuevamente “.