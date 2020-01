Fanáticos piden a Harry Styles no actúe en fiesta de Pepsi por el Súper Bowl

Styles es la atracción principal de la fiesta del Super Bowl de Pepsi Zero Sugar, el 31 de enero.

Los fanáticos instan a Harry Styles a que se retire de la atracción principal en la fiesta del Super Bowl de Pepsi Zero Sugar, el 31 de enero.

La ex estrella de One Direction subirá al escenario en Meridian Island en Miami, Florida, donde interpretará éxitos como Sign of the Times, Adore You y Watermelon Sugar.

“Estoy emocionado de jugar la fiesta del Super Bowl de Pepsi este año”, dijo Harry Styles en un comunicado. “Escuché que son increíbles y estoy deseando que llegue. Nos vemos en Miami – H. ”

Sin embargo, los fanáticos han recurrido a las redes sociales con el “#HarryBackOut”, pidiendo a la estrella que se retire del concierto en apoyo del ex mariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) Colin Kaepernick, quien según los partidarios fue excluido de la NFL en 2016 después de tomar una rodilla durante el himno nacional de los Estados Unidos para protestar contra la brutalidad policial contra las minorías raciales.

Desde entonces, los equipos de la NFL se han negado a fichar al deportista.

El evento se llevará a cabo en conjunto con el nuevo diseño de lata Pepsi Zero Sugar negro mate, y la compañía también perdió la marca en el pasado, después de ser llamado por insensibilidad racial con respecto a su publicidad en 2017 protagonizada por Kendall Jenner, que tomó prestada imágenes del movimiento Black Lives Matter y parece sugerir que la bebida podría curar todas las grietas.

Mark Ronson también está listo para realizar una actuación especial de DJ en la fiesta.

El Super Bowl tendrá lugar el 2 de febrero, con Jennifer Lopez y Shakira subiendo al escenario para el esperado Show de medio tiempo.