Pete Davidson elimina todos los tatuajes que se hizo en honor a Kim Kardashian

El comediante se deshace de los homenajes a su ex…

Kim Kardashian ha sido completamente ‘archivada’ de la vida de su ex Pete Davidson después de que se separaron el año pasado debido al constante acoso y hostigamiento de Kanye West.

Y para poner una piedra en el pasado, el comediante, que ahora sale con la actriz Chase Sui Wonders, decidió eliminar de su cuerpo cualquier rastro de su relación con la empresaria.

Pete se quedó sin camisa mientras disfrutaba de la playa en Hawái con Chase Sui durante el fin de semana y los fans pudieron notar que los tatuajes que se hizo dedicados a Kim Kardashian habían desaparecido.

Cuando los dos estaban juntos, Davidson no solo se tatuó el nombre de Kim en el pecho, sino también las iniciales de sus hijos cerca del cuello, y ahora la tinta estaba notablemente ausente durante su jugueteo en el océano con su nueva conquista.

Según la revista OK!, en octubre pasado, Pete fue visto con un vendaje sobre la clavícula izquierda, donde estaba el tatuaje de “Mi chica es abogada”, lo que generó especulaciones de que se había sometido a tratamientos con láser para eliminar la frase.

Nada más justo, ya que ahora el actor se dedica por completo a su nueva relación con Chase Sui Wonders. Durante su escapada romántica a Hawái durante el fin de semana, los dos no pudieron mantenerse alejados el uno del otro en la playa y en el mar. En un momento, los dos se besaron apasionadamente.

La relación de Pete y Sui aparentemente comenzó poco después de su separación de Emily Ratajkowski. Davidson y la modelo comenzaron a salir unos meses después de su ruptura con Kardashian, pero la relación no salió adelante.

Pete Davidson went shirtless as he enjoyed a trip to Hawaii with rumored girlfriend Chase Sui Wonders over the weekend and aside from showing off his chest in the ocean, the comedian also revealed his tattoos dedicated to Kim Kardashian seemed to be gone pic.twitter.com/9I9IbMKc3Q