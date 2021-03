Piers Morgan arremete contra Gayle King por publicitar a Meghan Markle y el Príncipe Harry

El presentador británico le pide que mejor “les pregunte sore las mentiras que dijeron en la entrevista con Oprah”.

Piers Morgan ha apuntado a Gayle King por dar más publicidad al drama familiar del príncipe Harry y Meghan Markle después de su explosiva entrevista con Oprah Winfrey.

“Hola @GayleKing, en lugar de actuar como la portavoz de relaciones públicas de tus amigos de Sussex para facilitar su continuo despojo público de nuestra Familia Real, ¿qué tal si haces tu trabajo como periodista y les preguntas sobre todas las mentiras que dijeron en la entrevista de @Oprah?” la personalidad de la televisión británica tuiteó el miércoles.

La copresentadora de “CBS This Morning” se encontró en la línea de fuego de Piers después de revelar que la pareja le dijo que las recientes “conversaciones” de Harry con el príncipe Charles y el príncipe William “no fueron productivas”.

“Pero están contentos de haber iniciado al menos una conversación”, explicó Gayle durante el episodio del martes de su programa. Sin embargo, agregó: “Nadie en la familia real ha hablado con Meghan todavía”.

Mientras tanto, Piers insistió en que llamar a alguien mentiroso no era “racista” después de que reveló en “Good Morning Britain” que “no creía ni una palabra” de lo que dijo la duquesa de Sussex durante su entrevista con Oprah.

“Dos puntos clave de la semana pasada que necesitan ser reforzados: 1) No es ‘racista’ no creer en alguien que está diciendo mentiras. 2) No tienes que estar de acuerdo con una palabra que digo para apoyar mi derecho a tener mis propias opiniones, “, tuiteó el miércoles.