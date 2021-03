Billie Eilish causó sensación en las redes sociales con su cabello rubio

La foto ya se ubicó en el Top 10 de las imágenes con más me gusta de todos los tiempos en Instagram.

El debut del cabello rubio de Billie Eilish causó sensación en las redes sociales. La superestrella ganadora del premio Grammy con “everything i wanted”, de 19 años, mostró su nuevo peinado el miércoles (17 de marzo), y la foto ya se ubicó en el Top 10 de las imágenes con más me gusta de todos los tiempos en Instagram.

La foto ha obtenido más de 18 millones de me gusta en las últimas 24 horas, ubicándola en el Top 10 de las fotos con más me gusta, y está lista para superar a muchas de ellas, incluido el previo récord de Kylie Jenner con su pequeña hija Stormi, que también tiene más de 18 millones de me gusta.

La foto que más me gusta tiene, sigue siendo el “Huevo de récord mundial”, que tiene más de 54 millones de me gusta.